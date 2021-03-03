Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы 4-5 марта 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене запорных арматур диаметром 300 мм и 400 мм:
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В связи с чем, с 09:00 4 марта до 06:00 5 марта 2021 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Курская, 161, 161/1,
- Воронежская, 6-20, 7-11;
- Орловская, 44-54, 45-51;
- 29 Линия, 12-16;
- 30 Линия, 1-9, 8-18;
- 31 Линия, 5-9, 10-18;
- 32 Линия, 9-11, 4-18;
- 33 Линия.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)