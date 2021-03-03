Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы 4-5 марта 2021 года

«Инфоксводоканал» в 2020 году заменил более 16 километров изношенных трубопроводов Основной задачей предприятия является водоснабжение и водоотведение города Одессы и прилегающих населенных пунктов. Чтобы услуги предоставлялись качественно и бесперебойно, водоканал проводит модернизацию своих объектов — насосных станций, лабораторий, очистных сооружений. ПОДРОБНЕЕ