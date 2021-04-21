Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы 22 апреля 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ
В связи с чем, 22 апреля с 09:00 до 04:00 23 апреля 2021 года, будет приостановлена подача воды потребителям следующих улиц:
- Бочарова, 57-71 / 3, 60,
- С. Палия, 125-127,
- Ак. Сахарова, 46-48,
- Высоцкого, 18-22 / 1,
Лиманский р-н
- вул. Бочарова 7А, 7Б, 44-58,
- рынок «Початок».
Филиал «Инфоксводоканал» приносить свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)