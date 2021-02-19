Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы 22-23 февраля 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода диаметром 300 мм и запорной арматуры:
В связи с чем, с 09:00 22 февраля до 04:00 23 февраля 2021 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- Добровольского, 147/2, 151-153,
- Махачкалинская, 10,
- Паустовского, 11, 17а,
- с. Ильичанка Лиманского района.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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