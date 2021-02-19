Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы 22-23 февраля 2021 года

«Инфоксводоканал» начал замену водопровода на улице Генерала Петрова 12 февраля в рамках масштабной замены устаревших сетей и оборудования компанией “Инфоксводоканал” начаты активные работы на одном из магистральных водопроводов, который обеспечивает питьевой водой жителей микрорайона «Черемушки». ПОДРОБНЕЕ

Филиал «Инфоксводоканал» напоминает об изменении тарифов с 01 января 2021 года Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее – Комиссии) от 16 декабря 2020 года №2499 с 1 января 2021 года установлены тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс». ПОДРОБНЕЕ