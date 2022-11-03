Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одесса 4 ноября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 4 ноября 2022 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Героев Обороны Одессы, 14-24,
- Лузановская, 58-110, 5а, 57-71,
- Донецкая,
- Наклонная,
- Красная, 3-15, 2-14,
- Добровольского, 2-52,
- Николаевская дорога, 162-172, 245-315,
- Штильная,
- Дунаевского,
- Днепровская,
- Ростовская,
- Керченская,
- Державина,
- Л.Украинки,
- 1-я Сортировочная,
- Южная дорога, 1-37, 2-62,
- Николаевская дорога, 160-172, 245-315;
А также:
- ж/м «Лузановка»,
- СТ «Приморье»,
- гипермаркет «Метро»,
- ДЦ «Молодая Гвардия»,
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)