Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одесса 4 ноября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.

В связи с чем, 4 ноября 2022 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Героев Обороны Одессы, 14-24,

Лузановская, 58-110, 5а, 57-71,

Донецкая,

Наклонная,

Красная, 3-15, 2-14,

Добровольского, 2-52,

Николаевская дорога, 162-172, 245-315,

Штильная,

Дунаевского,

Днепровская,

Ростовская,

Керченская,

Державина,

Л.Украинки,

1-я Сортировочная,

Южная дорога, 1-37, 2-62,

Николаевская дорога, 160-172, 245-315;

А также:

ж/м «Лузановка»,

СТ «Приморье»,

гипермаркет «Метро»,

ДЦ «Молодая Гвардия»,

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)