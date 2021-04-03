Аварийное отключение воды в части Суворовского района и жилмассива «Таирова» города Одессы 5-6 апреля 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ:
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
В связи с чем, с 09:00 5 апреля до 02:00 6 апреля 2021 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 162-260,
- Академика Глушко, 1-29,
- Архитекторская, 12-24,
- Ильфа и Петрова, 21-65, 16-90,
- Академика Королева, 72-122, 43-85/3,
- Академика Вильямса, 44-76-Б, 55-87;
- Жолио Кюри, 60-64,
- Орловская, 20-42,
- Воронежская;
- 28, 29, 30, 31, 32-а Линии.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)