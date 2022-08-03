Аварийное отключение воды в части Суворовского района города Одесса 4 августа 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 4 августа 2022 года с 9:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Героев Обороны Одессы, 26-58,
- Леси Украинки,
- Капитана Кузнецова,
- Ростовская,
- 4-14 Суворовские,
- Керченская.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)