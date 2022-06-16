Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы 17 июня 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ.
В связи с чем, 17 июня 2022 года с 09:30 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- 4 — 15 Суворовские линии,
- пр. Добровольского, 63-83,
- ул. Марсельская, 1-15 и 2-20,
- ул. Жолио Кюри, 1-57 и 2-52,
- ул. Орловская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)