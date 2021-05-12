Аварийное отключение воды в части Приморского района Одессы 13 мая 2021 года

«Инфоксводоканал»: долги одесситов за воду составили почти четверть миллиарда гривен В Одессе долги потребителей за воду бьют рекорды. По состоянию на 28 апреля треть потребителей ещё не оплатили счета, а общая сумма долга достигла почти 250 млн. грн. «Инфоксводоканал» просит срочно оплатить долги. ПОДРОБНЕЕ