Аварийное отключение воды в части Приморского района Одессы 13 мая 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 300 мм:
В связи с чем, 13 мая 2021 года с 09:00 до 20:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Мариинская,
- Канатная,
- пер. Матросова,
- Семинарская,
- Пироговская,
- Итальянский бульвар,
- пер. Орлика,
- пер. Ямчитского,
- пер. Пироговский,
- пер. Штабной,
- пер. Катаева.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)