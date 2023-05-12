Аварийное отключение воды в части Пересыпского района г. Одесса 15 мая 2023 года

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26 апреля в Киевском, Малиновском и Приморском районах Одессы отключат воду Отключение воды в трех районах Одессы связано с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на объектах водопровода. Воды не будет 26 апреля 2023 года с 09:00 до 19:00 ПОДРОБНЕЕ