Аварийное отключение воды в части Одесской области и Одессы 25 октября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 25 октября 2022 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- ж/м «Ленселище»,
- сел. Дзержинского,
- ул. Тираспольское шоссе,
- ж/м «Залог-1, 2, 3,
- ж/м «Дальние Мельницы»,
- пос. Авангард,
- ул. Новикова,
- ул. Бугаевская,
- ул. Столбовая,
- ЖК «Седьмое небо»,
- Промрынок 7-й км,
- Селекционный институт,
- ж/м «Слободка»,
- пос. Сахарный,
- ж/м «Новая Слободка»;
А также:
- с. Усатово,
- с. Нерубайское,
- с. Б. Балка,
- с. Нати,
- ж/д станция «Усатово».
Возможно снижение давления воды:
- с. Каролино-Бугаз,
- пгт. Овидиополь,
- с. Николаевка,
- с. Маяки,
- пгт. Залив.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)