Аварийное отключение воды в части Одесской области 25-26 января 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций информацию о необходимости проведения аварийных ремонтных работ.
В связи с этими работами с 09:00 25 января до 10:00 26 января 2022 года будет прекращена подача воды следующим потребителям в области:
- с. Маяки,
- с. Надлиманское,
- с. Николаевка,
- с. Калаглия,
- пгт Овидиополь,
- с. Роксоланы,
- с. Каролино-Бугаз,
- пгт Затока
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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