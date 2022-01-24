Аварийное отключение воды в части Одесской области 25-26 января 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций информацию о необходимости проведения аварийных ремонтных работ.

В связи с этими работами с 09:00 25 января до 10:00 26 января 2022 года будет прекращена подача воды следующим потребителям в области:

с. Маяки,

с. Надлиманское,

с. Николаевка,

с. Калаглия,

пгт Овидиополь,

с. Роксоланы,

с. Каролино-Бугаз,

пгт Затока

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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