Аварийное отключение воды в части одесского ж/м «Слободка» 5 мая 2023 года

26 апреля в Киевском, Малиновском и Приморском районах Одессы отключат воду Отключение воды в трех районах Одессы связано с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на объектах водопровода. Воды не будет 26 апреля 2023 года с 09:00 до 19:00 ПОДРОБНЕЕ

«Инфоксводоканал» обновит водопровод в Приморском районе бестраншейным способом Несмотря на сложности и военное положение «Инфоксводоканал», продолжает обновление сетей и коммуникаций, ведь от этого зависит надежность и качество предоставления услуг потребителям. Компания уже заменила более 200 тысяч метров трубопроводов новыми из современных материалов. ПОДРОБНЕЕ