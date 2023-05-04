Аварийное отключение воды в части одесского ж/м «Слободка» 5 мая 2023 года

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 5 мая 2023 года.
Так, с 09:00 до 20:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Воробьева;
- Слободская;
- Мациевской;
- Тихая;
- Праведников мира;
- Кладбищенская;
- Маловского;
- Рачкова;
- Винниченко;
- Училищная;
- Парковая;
- Зоринская;
- Одесская;
- Ветрогонова;
- С.Хорошенко;
- Я.Гордиенко;
- Матюшенко;
- Крылова;
- Ломоносова
и близлежащих улиц.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).