Аварийное отключение воды в части Одесского района Одесской области 1-2 февраля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 900 мм.
В связи с чем, с 09:00 01 февраля до 05:00 02 февраля 2022 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- пгт. Черноморское-2,
- порт «Южный»,
- с. Гвардейское,
- терминал «ТІS»,
- с. Новые Беляры,
- с. Сычавка,
- с. Визирка,
- терминал «Дельта-Вильмар»,
- с. Булдынка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
Цей матеріал також доступний українською