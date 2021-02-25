Аварийное отключение воды в части микрорайона «Черемушки» 26 февраля 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению вновь проложенного магистрального водопровода диаметром 300 мм:
В связи с чем, 26 февраля 2021 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Генерала Петрова, 37-61,
- Ивана и Юрия Лип, 23-29, 32-74Б,
- Генерала Вишневского, 13/1,
- Ицхака Рабина, 25-29.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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