Аварийное отключение воды в части микрорайона «Черемушки»  13 декабря  2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 300 мм.
В связи с чем, 13 декабря 2021 года с 09:30 до 23:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Филатова, 18-58/2,
- Малиновского, 1-49,
- Космонавтов, 2-10.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)