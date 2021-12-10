Аварийное отключение воды в части микрорайона «Черемушки»  13 декабря  2021 года

Черемушки остались без отопления: когда включат и в чем причина 3 декабря часть жителей Черемущек, кто получает тепло от ТЭЦ «Чубаевка», остались без тепла. На предприятии объясняют остановку подачи тепла профилактическими работами и обещают к вечеру отопление включить. ПОДРОБНЕЕ