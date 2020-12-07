Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 8 декабря 2020 года

Несколько лет назад власти страны взялись за реформу жилищно-коммунального хозяйства. В результате были приняты документы, которые должны были вывести на новый уровень отношения потребителей и поставщиков услуг. А также – обеспечить масштабный учет энергоносителей. Теперь наши дома и квартиры в большинстве своем оснащены приборами учета газа, электроэнергии, тепла и воды. Кто отвечает за исправность счетчиков и за чей счет их поверяют?

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