Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 6 августа 2020 года

Отключение воды в районе Новощепного ряда города Одесса 30-31 июля 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что согласно решения Одесского городского совета о замене подземных инженерных коммуникаций по ул. Новощепной ряд и в связи с необходимостью проведения работ по переключению вновь проложенного водовода диаметром 900 мм по адресу ул. Новощепной ряд: ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус в «Инфоксводоканале»: как работает предприятие и бояться ли проверяющих счетчики? Вспышку коронавируса в одесском филиале водоканала зафиксировали в конце июля. Шесть бессимптомных сотрудников отправились на больничный, а по всем подразделениям, в том числе абонентским отделам, ввели усиленные санитарные меры. Какая сейчас ситуации в организации? ПОДРОБНЕЕ