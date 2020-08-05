Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 6 августа 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по устранению течи водовода диаметром 900 мм по адресу пос. Черноморское-1
В связи с чем, 6 августа 2020 года с 09:30 до 20:30, будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- с. Вапнярка,
- с. Новая Дофиновка,
- пос. Черноморское-1.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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