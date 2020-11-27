Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 30 ноября 2020 года

«Инфоксводоканал» обновил участок водопровода на проспекте Небесной Сотни «Инфоксводоканал» продолжает обновление устаревших сетей и оборудования. На днях специалисты компании заменили участок внутриквартального водопровода диаметром 200 мм на проспекте Небесной Сотни. ПОДРОБНЕЕ

«Инфоксводоканал» устанавливает водомеры с дистанционной передачей данных Компания «Инфоксводоканал» продолжает развивать онлайн сервисы и услуги дистанционного обслуживания. В условиях пандемии это особенно актуально, поскольку цифровые технологии позволяют беречь здоровье потребителей и сотрудников предприятия. ПОДРОБНЕЕ