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Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 30 ноября 2020 года

Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 30 ноября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 900 мм.

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В связи с чем, 30 ноября 2020 года с 10:00 до 23:30 будет прекращена подача воды следующим потребителям области:

  • с. Визирка,
  • порт «Южный»,
  • с. Сычавка,
  • терминал “ТИС”,
  • с. Новые Беляры,
  • терминал “Дельта-Вильмар”,
  • с. Булдынка,
  • с. Вороновка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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