Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 24 ноября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 700 мм по адресу: с. Булдынка
В связи с чем, 24 ноября 2020 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- с. Визирка,
- порт «Южный»,
- с. Сычавка,
- терминал “ТИС”,
- с. Новые Беляры,
- терминал “Дельта-Вильмар”,
- с. Булдынка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)