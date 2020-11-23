Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 24 ноября 2020 года

Порядка 40 тысяч одесситов платят за воду в 1 клик не выходя из дома Во время пандемии все более востребованными становятся онлайн сервисы и дистанционные услуги. Чтобы потребители не рисковали своим здоровьем в очередях в кассы банков или терминалы, “Инфоксводоканал” с начала карантина внедрил новый сервис оплаты за воду в один клик. ПОДРОБНЕЕ

На Самолетной прокладывают новый канализационный коллектор В Одессе на улице Самолетной проводят полную замену канализационного коллектора диаметром 800 мм. По словам специалистов «Инфоксводоканала» из-за активной застройки в близлежащих районах резко увеличилась нагрузка на существующий коллектор, бетонные трубы которого начали повреждаться. Это создавало множество неудобств для жителей улиц Самолетная, Кустанайская и ряда других. ПОДРОБНЕЕ