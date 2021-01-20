Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 21 января 2021 года

Філія «Інфоксводоканал» інформує про зміну тарифів з 01.01.2021 Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – Комісії) від 16 грудня 2020 року №2499 «Про внесення змін до постанови Комісії від 16 червня 2016 року №1141» з 01 січня 2021 року встановлено тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для споживачів філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»: ПОДРОБНЕЕ