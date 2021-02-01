Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 2-3 февраля 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 900 мм:
В связи с чем, с 09:30 2 февраля до 09:00 3 февраля 2021 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- с. Фонтанка,
- с. Вапнярка,
- с. Новая Дофиновка,
- с. Черноморское.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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