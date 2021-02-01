Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 2-3 февраля 2021 года

«Инфоксводоканал» восстановил работу 433 пожарных гидрантов Специалисты «Инфоксводоканала» совместно с сотрудниками подразделений ГСЧС провели работу по обследованию всех пожарных гидрантов. Информацию о них внесли в уникальный программный продукт, который разработал «Инфоксводоканал», – Геоинформационную систему. ПОДРОБНЕЕ