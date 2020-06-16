Аварийное отключение воды в части Лиманского района Одесской области 17-18 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене запорного устройства диаметром 1000 мм
В связи с чем, с 00:30 17 июня до 10:00 18 июня 2020 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- с. Визирка,
- порт «Южный»,
- с. Сычавка,
- терминал «ТИС»,
- с. Новые Беляры,
- терминал «Дельта-Вильмар»,
- с. Булдынка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)