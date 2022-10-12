Аварийное отключение воды в части Киевского района города Одесса 13-14 октября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, с 09:00 13 октября до 04:00 14 октября 2022 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Тимирезева,
- Долгая,
- Равенства,
- Писарева,
- Абрикосовая,
- Ореховая,
- пер. Тепличный
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)