Аварийное отключение воды в части Киевского района города Одесса 13-14 октября 2022 года

К сожалению, война в нашей стране пока продолжается, и российские оккупанты делают все, чтобы усложнить нам жизнь и заставить нас их бояться и идти на уступки, и поэтому пытаются целенаправленно уничтожить наши энергетические объекты. Да, нам следует быть готовыми к тому, что на какое-то время наши дома могут остаться без света, воды, газа… Но мы обязательно выстоим!

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