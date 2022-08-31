Аварийное отключение воды в части Киевского района города Одесса 1 сентября 2022 года

В Одессе изменился срок передачи показателей счетчиков воды Инфоксводоканал напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показателей счетчиков холодной воды. Ранее клиенты компании передавали показатели воды ежемесячно до 28 числа, а уже с августа будет как и по другим коммунальным услугам – с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показателей будет невозможна. ПОДРОБНЕЕ

Долги одесситов за воду достигли рекордной отметки Одесситы должны за услуги водоснабжения и водоотведения более 400 млн грн. Поэтому город может остаться без воды. Несмотря на тяжелые условия военного положения, специалисты «Инфоксводоканала» продолжают работать в усиленном режиме 24/7. Но выполнять свои обязательства предприятию все труднее. ПОДРОБНЕЕ