Аварийное отключение воды в части Киевского района города Одесса 1 сентября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 1 сентября 2022 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Тимирязева,
- Львовская,
- М. Демченко, 2-28, 1-27,
- Художника Федорова,
- Офицерская,
- Писарева,
- Абрикосовая,
- Ореховая,
- Дачная,
- Макаренко,
- Долгая,
- Дача Ковалевского (сниженное давление воды).
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)