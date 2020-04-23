Аварийное отключение воды в части ІІ Заставы города Одесса 24 апреля 2020 года

Предупреждение: контролеры «Инфоксводоканала» по домам в Одессе не ходят По квартирам одесситов ходят мошенники, которые представляются контролерами «Инфоксводоканала». Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Также в «Инфоксводоканале» заявили о том, что контрольное снятие показаний водомеров в связи с эпидемиологической обстановкой временно не проводится. ПОДРОБНЕЕ