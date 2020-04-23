Аварийное отключение воды в части ІІ Заставы города Одесса 24 апреля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене задвижки диаметром 300 мм
В связи с чем, 24 апреля 2020 года с 09:00 до 19:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Дальницкая,
- В.Стуса,
- Бабеля,
- Бугаевская,
- Строганова,
- Колоническая,
- Виноградный пер.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)