Аварийное отключение воды в части бывшего Лиманского района Одесской области 3 декабря 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 150 мм.
В связи с чем, 3 декабря 2021 года с 09:00 до 19:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- Крыжановка,
- с. Лески,
- с. Фонтанка,
- с. Вапнярка,
- с. Новая Дофиновка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)