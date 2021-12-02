Аварийное отключение воды в части бывшего Лиманского района Одесской области 3 декабря 2021 года

В связи с отключением электроэнергии 29-30 ноября будет прекращено водоснабжение Киевского и Малиновского районов города Одесса Уважаемые потребители! В связи с плановыми работами на подстанции «ЮЗР», которые проводят сотрудники ДТЭК Одесские электросети, будет обесточена водонасосная станция «Южная» и существующие резервные вводы к ней. Это один из важнейших объектов водоканала, из-за остановки которого без водоснабжения останется большая часть города Одесса. К сожалению, из-за значительной мощности насосной станции использовать источники автономного энергоснабжения не возможно. ПОДРОБНЕЕ