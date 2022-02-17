Аварийное отключение воды в части Большого Фонтана города Одесса 18 февраля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на водопроводе диаметром 200 мм.
В связи с чем, 18 февраля 2022 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Писарева,
- Абрикосовая,
- Фонтанская дорога, 82-122 и 77, 77-А, 153-165/13,
- Макаренко,
- Дачная,
- Узкий пер.,
- Амбулаторный пер.,
- Гаршина,
- Золотой берег.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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