Аварийное отключение воды в части Большого Фонтана города Одесса 18 февраля 2022 года

МАФы оставили без воды несколько тысяч одесситов Днем, 3 февраля, одесситы могли наблюдать как на проспекте Добровольского, 73-а из под торговых павильонов поток воды рекой выливался прямиком на тротуары. Резонансное видео мигом облетело социальные сети и средства массовой информации. ПОДРОБНЕЕ