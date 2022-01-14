Аварийное отключение воды в части Большого Фонтана города Одесса 17 января 2022 года

В Одессе на Фонтане хотят построить пансионат с паркингом Компания «Марион Юг» намерена построить на одесском Фонтане новый пансионат с подземным паркингом.

Об этом свидетельствуют данные единой электронной системы в сфере строительства. ПОДРОБНЕЕ

Таирова и Ленпоселок остались без воды В «Инфоксводоканале» сообщили, в связи со срочной необходимостью проведения аварийных работ, временно отключили воду в части жилмассива Таирова и полностью на Ленпоселке. ПОДРОБНЕЕ