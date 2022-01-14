Аварийное отключение воды в части Большого Фонтана города Одесса 17 января 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на водопроводе диаметром 300 мм.
В связи с чем, 17 января 2022 года с 10:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога (от ул. Львовская до ул. Золотой берег)
- Фонтанская дорога, 110/1,
- Макаренко,
- Дачная,
- Золотой берег.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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