Аварийное отключение воды в части Большого Фонтана г. Одесса 13 апреля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения неотложных аварийных работ на водопроводе диаметром 160 мм.
В связи с чем, 13 апреля 2020 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 65-69а,
- Посмитного, 25-33,
- Леваневского, 9, 9а,
- Аркадиевский пер. 4.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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