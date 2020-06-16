Аварийное отключение воды в центральной части Одессы 17 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 150 мм
В связи с чем, 17 июня 2020 года с 10:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Екатериненская, 2-21; 1-41;
- Екатериненская площадь, 1-9; 2-8;
- Пале Рояль
- Греческая, 21-25;
- Ланжероновсккая, 9-15; 12-30;
- Дерибасовская, 1-9;
- Приморский бульвар
- Воронцовский пер.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)