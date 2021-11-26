Аварийное отключение воды по Люстдорфской дороге Одессы 29-30 ноября 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водопроводу диаметром 450 мм.
В связи с чем, с 09:30 29 ноября до 08:00 30 ноября 2021 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 7-23а,
- Ипподромный переулок.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)