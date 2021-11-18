Аварійне відключення води в частині ж/м «Молдаванка» в Одесі 19 листопада 2021 року

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, про необхідність проведення аварійних ремонтних робіт.
У зв’язку з чим, 19 листопада 2021 року з 09:30 до 19:30, буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Картамишівська,
- М’ясоєдовська,
- Разумовська,
- Середня,
- Прохорівська,
- Комітетська.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)