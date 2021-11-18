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Аварійне відключення води в частині ж/м «Молдаванка» в Одесі 19 листопада 2021 року

Аварійне відключення води в частині ж/м «Молдаванка» в Одесі 19 листопада 2021 року

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, про необхідність проведення  аварійних ремонтних робіт.

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У зв’язку з чим, 19 листопада 2021 року з 09:30 до 19:30, буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Картамишівська,
  • М’ясоєдовська,
  • Разумовська,
  • Середня,
  • Прохорівська,
  • Комітетська.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

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