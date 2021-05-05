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Аварійне відключення води в частині Суворівського району Одеси 6 травня 2021 року

Аварійне відключення води в частині Суворівського району Одеси 6 травня 2021 року

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, про необхідність проведення ремонтних робіт по заміні запірної арматури діаметром 150 мм.

У зв’язку з чим, 6 травня 2021 року з 09:30 до 17:30, буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Добровольського, 84-110/1,
  • Ак.Заболотного, 27-33/2,
  • Кримська, 62а, 70/1, 61-71,
  • Д.Ойстраха, 28-30,
  • Героїв Оборони Одеси, 60-98Б,
  • Капітана Кузнецова, 103, 112, 114.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

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