Анекдот дня: владелец шикарного ресторана зашёл в забегаловку

Сегодня, 2 ноября, «Одесская жизнь» предлагает вам анекдот про ресторан.
Владелец шикарного ресторана зашёл в привокзальную забегаловку и заказал обед. После трапезы он подозвал официанта:
— Я много смыслю в оформлении блюд, и мне очень понравился ваш стиль. Знаете, если бы все рестораны так же относились к своим клиентам как вы. Скажите, чем вы сделали такой узор на картошке?
— Расчёской своей. А что?
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