Анекдот дня: в Одессе организовали публичный дом

Организовали публичный дом, а он доходов не дает, одни убытки. Обратились к старому еврею:

— Что делать? Мы уже и мебель поменяли, весь интерьер, и евроремонт сделали, а результат все тот же.

— Когда-то до революции тетка моя держала бордель. Так, когда доходы снижались, она не мебель меняла, а кадровый состав.

Вот еще анекдоты: