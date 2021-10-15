Анекдот дня: в Одессе организовали публичный дом

Сегодня, 15 октября, «Одесская жизнь» желает вам хорошо отдохнуть на выходных.
Организовали публичный дом, а он доходов не дает, одни убытки. Обратились к старому еврею:
— Что делать? Мы уже и мебель поменяли, весь интерьер, и евроремонт сделали, а результат все тот же.
— Когда-то до революции тетка моя держала бордель. Так, когда доходы снижались, она не мебель меняла, а кадровый состав.
Вот еще анекдоты:
- Шпильман на допросе у полицейских
- Что Моня думает о коррупции в Одессе?
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