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Новости Одессы и Одесской области

Альтернативный въезд: в Одессе для большегрузов к порту построят две дороги

Альтернативный въезд: в Одессе для большегрузов к порту построят две дороги

Строительство путей, ведущих к эстакаде порта, разработали для того, чтобы освободить улицы города от фур.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии после заседания рабочей группы по решению вопроса организации движения большегрузного транспорта по улицам города и строительству альтернативной автомобильной дороги для въезда на эстакаду Одесского морского торгового порта.

За разработку одной дороги взялось Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины». А вторую построит ООО «Евротерминал» за свои средства, назовут ее «Хаджибей-2».

На прошлой сессии горсовета уже приняли решение о землеотводе и предоставлении участка ООО «Хаджибей-2» для обслуживания и ремонтов объектов транспортной инфраструктуры.

Аналогичного решения по отводу земли для строительства дороги, заланированного Адмнистрацией портов Украины, еще не было. Поэтому решить вопрос о землеотводе для ГП «Администрация морских портов Украины» намерены на следующей сессии горсовета.

Фото: traffic.od.ua

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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