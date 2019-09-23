Альтернативный въезд: в Одессе для большегрузов к порту построят две дороги

Строительство путей, ведущих к эстакаде порта, разработали для того, чтобы освободить улицы города от фур.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии после заседания рабочей группы по решению вопроса организации движения большегрузного транспорта по улицам города и строительству альтернативной автомобильной дороги для въезда на эстакаду Одесского морского торгового порта.

За разработку одной дороги взялось Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины». А вторую построит ООО «Евротерминал» за свои средства, назовут ее «Хаджибей-2».

На прошлой сессии горсовета уже приняли решение о землеотводе и предоставлении участка ООО «Хаджибей-2» для обслуживания и ремонтов объектов транспортной инфраструктуры.

Аналогичного решения по отводу земли для строительства дороги, заланированного Адмнистрацией портов Украины, еще не было. Поэтому решить вопрос о землеотводе для ГП «Администрация морских портов Украины» намерены на следующей сессии горсовета.

Фото: traffic.od.ua