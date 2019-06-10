Александр Стоянов рассказал, как попал в балет, о спортивном хобби и о большой любви

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов сегодня отмечает день рождения. Накануне 32-летия в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером» артист рассказал, как попал в балет, о спортивном хобби, а также – о большой любви и о готовящейся свадьбе с Екатериной Кухар.

Александр Стоянов – звезда мирового уровня. Он покорил лучшие сцены мира – от Парижа до Шанхая. Ему предлагали центральные партии в Берлинской опере, в Мариинском и Большом театрах. Но за границу он ездит только на гастроли. Говорит, что будет работать в Украине, пока будет чувствовать себя нужным в родной стране, пока нашему зрителю будет интересно то, что он делает.

Александр Стоянов признался, что в детстве мечтал о спорте, а в балет попал случайно: «Я занимался параллельно тхэквондо и бальными танцами. На соревнованиях по бальным танцам меня заметил артист балета, который уже был на пенсии. Он подошел к моему отцу и сказал: «Не хотели бы вы отдать сына в балетную школу? У него хорошие данные. Может быть, у него большое будущее».

Но о спорте Александр не забывает. В свободное время премьер Национальной оперы надевает удобную одежду и едет в… тир. «К сожалению, моя профессия и мой график не позволяют часто заниматься любым другим видом спорта помимо балета, – рассказывает он. – Последний раз я был в тире пару дней назад, а до этого – пару месяцев назад».

Много лет назад парень из Ялты окончил Киевское хореографическое училище и был принят в труппу Национальной оперы Украины. Именно здесь он встретил свою любовь – Екатерину Кухар. Александр признается: она покорила его с первого взгляда. Но прима-балерина к его ухаживаниям отнеслась несерьезно. «Когда я пришел в театр и увидел ее, стоящую напротив у параллельного станка для солистов, в голове все перекрутилось, – рассказывает Стоянов. –Это была любовь не то чтобы с первого взгляда…. Это было влечение, которое переросло в ту любовь, которая есть сейчас. Я ее долго добивался».

Однажды Александра и Екатерину поставили работать в паре в постановке «Щелкунчик». После чего парой они стали не только на сцене. Кухар и Стоянов вместе уже 10 лет. Но только недавно появилась информация, что они собираются сыграть свадьбу. «В конце прошлого года на гастролях в США мы разговаривали с нашей подругой-режиссером и рассказали, что до сих пор не расписаны, – рассказал Александр. – Нам предложили сделать это в США. Мы поехали в суд, там подписали бумаги. А после крайнего нашего спектакля «Щелкунчик» мы с Катей зашли в раздевалку, а там – все завешено лампочками, фонариками, стояло шампанское, бокалы для молодоженов, мне купили бабочку, Кате – фату. Мы вышли на поклон к зрителям и уже на сцене обменялись кольцами. Правда, этот брак действителен только на территории Соединенных Штатов. В Украине мы обвенчались, осталось еще расписаться. Мы очень хотим сделать свадьбу осенью, но из-за плотного графика не определились с датой».

«Щелкунчик» стал знаковым спектаклем для Александра. Именно он сблизил его с будущей женой. Два года подряд Стоянов организует благотворительный показ спектакля. Все средства, вырученные от продажи билетов, премьер отдает в фонд «Интер – детям» – на приобретение медицинского оборудования для детских больниц. И в этом году солист Национальной оперы планирует продолжить добрую традицию и провести третий благотворительный спектакль. А у Александра Стоянова получается все, за что он берется. Так что следите за афишами и анонсами телеканала «Интер».