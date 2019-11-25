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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области на возрождение аэропорта выделили 70 миллионов гривен

В Одесской области на возрождение аэропорта выделили 70 миллионов гривен

Началась реконструкция международного аэропорта «Измаил», из бюджета города на работы выделили 70 миллионов гривен. Городской голова Измаила Андрей Абрамченко пообещал, что реконструкция будет завершена к концу 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Измаильского городского совета, мэр с участием чиновников провел выездное совещание в аэропорту «Измаил». Оно было посвящено реконструкции объекта.

– Здание аэровокзала уже начали реконструировать. Также капитально отремонтируют взлетную полосу. Будет установлена ограда, реконструкции также подлежит территория, где будет размещаться стоянка самолетов. Наша задача – подготовить все необходимые для этого документы. После завершения реконструкции будет проведена сертификация аэропорта, – рассказал Андрей Абрамченко.

Следующим этапом станет привлечение инвесторов. В то же время из горбджета  уже выделено 70 миллионов гривен на работы, а конкретно: ремонт существующей взлетно-посадочной полосы, дороги, места для стоянки самолетов, здания аэровокзала, капитальный ремонт и установку навигационного оборудования и ограждения. Эти работы планируют завершить до конца 2020 года.

В планах чиновников также – организовать санитарную авиацию, а при желании авиационной компании «Одесса» – в ближайшем будущем способствовать авиасообщению с районными центрами области.

Фото: bessarabiainform.com

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Артем Виноградов
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