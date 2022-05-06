Афиша Одессы: бесплатные события 6 – 8 мая

Эти выходные будут очень музыкальными. Но будет несколько событий, которые хочется отметить по отдельности.
- Во-первых, это выставка военной карикатуры, которая будет проходить в автономном формате.
- Во-вторых, благотворительный концерт на Главпочтамте. Настраиваемся на позитивный лад, ведь участники – Борис Барский и известная одесская группа Коммуна Люкс.
- Третье событие несколько необычно — онлайн чемпионат по курению трубки. Это будет любопытно! Следовательно, следите за нашими обзорами и не пренебрегайте культурными событиями!
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: Открытие выставки карикатур
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 6 мая, 14:00
Что: Музыкально-поэтическая встреча
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 6 мая, 16:00
Что: Музыкальная волонтерская инициатива
Где: https://youtube.com/channel/UCy9HUxags98XWOYNmhsdVcQ
Когда: 6 мая, 17:00
https://www.facebook.com/OdessaCT
Что: Онлайн чемпионат по курению люльки
Где: Онлайн
Когда: 7 мая, 13:30
Что: Встреча «Он родился с музыкой в душе».
Где: https://youtu.be/rjl-S9oSEX4
Когда: 7 мая, 14:00
Что: Экскурсия «Днепр финансовый»
Где: Онлайн
Когда: 7 мая, 14:00
Что: Концерт Вадима Бессараба
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов + ОНлайн
Когда: 7 мая, 16:00
Что: Концерт Бориса Барского и группы Коммуна люкс
Где: Садовая, 10, Главпочтамт
Когда: 7 мая, 17:00
Что: Концерт The Black Tarot
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 7 мая, 18:00
Что: Комикс – искусство на перекрестке жанров
Где: Греческая, 16, Музей западного и восточного искусства
Когда: 8 мая, 12:00
Переселенцам бесплатно
Что: Концерт Tvorcheskiy Vecher и M.OST, а также Vil’ Krasin
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 8 мая, 17:00