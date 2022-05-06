Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатные события 6 – 8 мая

Афиша Одессы: бесплатные события 6 – 8 мая

Эти выходные будут очень музыкальными. Но будет несколько событий, которые хочется отметить по отдельности.

  1. Во-первых, это выставка военной карикатуры, которая будет проходить в автономном формате.
  2. Во-вторых, благотворительный концерт на Главпочтамте. Настраиваемся на позитивный лад, ведь участники – Борис Барский и известная одесская группа Коммуна Люкс.
  3. Третье событие несколько необычно — онлайн чемпионат по курению трубки. Это будет любопытно! Следовательно, следите за нашими обзорами и не пренебрегайте культурными событиями!

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн 

Когда: Ежедневно, 15:00

https://www.facebook.com/OdTUZ  

 

Что: Открытие выставки карикатур 

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 6 мая, 14:00

https://fb.me/e/2m3TqAUnt  

 

Что: Музыкально-поэтическая встреча

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 6 мая, 16:00

https://fb.me/e/1nEmMHoVd  

 

Что: Музыкальная волонтерская инициатива

Где: https://youtube.com/channel/UCy9HUxags98XWOYNmhsdVcQ

Когда: 6 мая, 17:00

https://www.facebook.com/OdessaCT  

 

Что: Онлайн чемпионат по курению люльки 

Где: Онлайн

Когда: 7 мая, 13:30

https://fb.me/e/2fmOuX5F8  

 

Что: Встреча «Он родился с музыкой в ​​душе».

Где: https://youtu.be/rjl-S9oSEX4 

Когда: 7 мая, 14:00

https://fb.me/e/2ohEKn0RB  

 

Что: Экскурсия «Днепр финансовый»

Где: Онлайн 

Когда: 7 мая, 14:00 

https://fb.me/e/1De1ROiRF  

 

Что: Концерт Вадима Бессараба

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов + ОНлайн 

Когда: 7 мая, 16:00

https://fb.me/e/3bYhYoEIN  

 

Что: Концерт Бориса Барского и группы Коммуна люкс

Где: Садовая, 10, Главпочтамт

Когда: 7 мая, 17:00

 

Что: Концерт The Black Tarot

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub 

Когда: 7 мая, 18:00 

https://fb.me/e/2qk6XK5rC  

 

Что: Комикс – искусство на перекрестке жанров

Где: Греческая, 16, Музей западного и восточного искусства

Когда: 8 мая, 12:00

Переселенцам бесплатно 

https://fb.me/e/1HENoel47 

 

Что: Концерт Tvorcheskiy Vecher и M.OST, а также Vil’ Krasin

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub 

Когда: 8 мая, 17:00

https://fb.me/e/1U8PyRehR  

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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