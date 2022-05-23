Афиша Одессы: бесплатные события 23 – 26 мая

Афиша Одессы: бесплатные события 20 – 22 мая А вы заметили, что мы стали чаще встречаться в офлайне? Культурные события также понемногу выходят из онлайна в офлайн. Поэтому выбирайте, что вам нравится — выставки, концерты, теплые встречи или лекции и обязательно посетите, тем более, что все эти события — бесплатные! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: бесплатные события 16-19 мая Еще одна неделя под вoй сирен и тревоги. Но и еще одна неделя ближе к победе. Поэтому держимся, учимся и помогаем ВСУ. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные события Одессы 11-15 мая Пересматривая количество событий можно с уверенностью сказать – Украина живет, Одесса – жива, мы – живы. Держимся и живем дальше, назло и на зависть врагу. ПОДРОБНЕЕ