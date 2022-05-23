Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатные события 23 – 26 мая

Афиша Одессы: бесплатные события 23 – 26 мая

Неделя будет прохладной, но насыщенной событиями: концерты, лекции, встречи. Успейте увидеть самое интересное.

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн 

Когда: Ежедневно, 15:00

https://www.facebook.com/OdTUZ  

 

Что: Лекция «Городское огородничество в Валенсии, Париже и Берлине»

Где: Онлайн 

Когда: 23 мая, 14:00

https://fb.me/e/2DssDlu4t  

 

Что: Лекция “Малевич и авангард в искусстве”

Где: Онлайн

Когда: 23 мая, 19:00

https://fb.me/e/383lHYrWV  

 

Что: Заседание Lithub IMPULSE, посвященное созданию видеороликов

Где: Посмитного, 33, детская библиотека № 21

Когда: 24 мая, 14:00

https://www.facebook.com/OdessaCT/posts/320258236924856  

 

Что: Несокрушимый атаман украинцев: Симон Петлюра

Где: Троицкая 49/51, https://us04web.zoomus 400;»> 

Когда: 24 мая, 15:00

https://fb.me/e/1JnEu2kEv  

 

Что: Благотворительный концерт MMC Online Special

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub

Когда: 24 мая, 22:00 

https://fb.me/e/3o1jbgAwS  

 

Что: Благотворительный концерт Александра Петухова 

Где: Маразлиевская, 7, ВКО

Когда: 25 мая, 17:00

https://fb.me/e/2qb00OHXa  

 

Что: Благотворительный концерт Proletarskiy / Lu Joyce

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub 

Когда: 25 мая, 19:00

https://fb.me/e/9LfwcTgfu  

 

Что: Благотворительный концерт группы «Симбиоз»

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub 

Когда: 26 мая, 19:00

https://fb.me/e/2DIEmn9rl  

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Редакция ПРОФИЛЬ

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