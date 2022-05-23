Афиша Одессы: бесплатные события 23 – 26 мая

Неделя будет прохладной, но насыщенной событиями: концерты, лекции, встречи. Успейте увидеть самое интересное.
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: Лекция «Городское огородничество в Валенсии, Париже и Берлине»
Где: Онлайн
Когда: 23 мая, 14:00
Что: Лекция “Малевич и авангард в искусстве”
Где: Онлайн
Когда: 23 мая, 19:00
Что: Заседание Lithub IMPULSE, посвященное созданию видеороликов
Где: Посмитного, 33, детская библиотека № 21
Когда: 24 мая, 14:00
https://www.facebook.com/OdessaCT/posts/320258236924856
Что: Несокрушимый атаман украинцев: Симон Петлюра
Где: Троицкая 49/51, https://us04web.zoomus 400;»>
Когда: 24 мая, 15:00
Что: Благотворительный концерт MMC Online Special
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 24 мая, 22:00
Что: Благотворительный концерт Александра Петухова
Где: Маразлиевская, 7, ВКО
Когда: 25 мая, 17:00
Что: Благотворительный концерт Proletarskiy / Lu Joyce
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 25 мая, 19:00
Что: Благотворительный концерт группы «Симбиоз»
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 26 мая, 19:00