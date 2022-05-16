Афиша Одессы: бесплатные события 16-19 мая

Бесплатные события Одессы 11-15 мая Пересматривая количество событий можно с уверенностью сказать – Украина живет, Одесса – жива, мы – живы. Держимся и живем дальше, назло и на зависть врагу. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий в Одессе 3 — 5 мая Одесса пережила первую «порцию» праздников. С ракетными ударами и потерями. Собираемся с силами, чтобы и дальше противостоять врагу и помогать ВСУ ускорить нашу победу. Как всегда в течение недели – обучающие события, лекции, дискуссии. Живем, боремся, учимся. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные события Одессы 29 апреля — 1 мая Кажется, мы все застряли в феврале. И только на календаре меняются надписи: март, апрель, май… Так и в нашей подборке почти не изменяются названия событий – благотворительные концерты, выставки, события. Люди культуры и искусства имеют свой фронт. Давайте их поддерживать, тем самым поддерживать и себя, и благотворительные проекты, которые они инициируют. Итого – победим! ПОДРОБНЕЕ