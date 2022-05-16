Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатные события 16-19 мая

Афиша Одессы: бесплатные события 16-19 мая

Еще одна неделя под вoй сирен и тревоги. Но и еще одна неделя ближе к победе. Поэтому держимся, учимся и помогаем ВСУ.

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн 

Когда: Ежедневно, 15:00

https://www.facebook.com/OdTUZ  

 

Что: Лекция “Выращиваем огурцы, кабачки, арбузы, дыни, тыквы”

Где: https://fb.me/e/1vMFJFcrq

Когда: 16 мая, 17:00 

 

Что: Презентация книги «Война»

Где: Маразлиевская, 7, ВКО

Когда: 17 мая, 15:00

https://fb.me/e/6IfSBS1Ju  

 

Что: Лекция «Политический террор как неотъемлемая составляющая и характерная черта российского коммунистического режима».

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского,

Когда: 17 мая, 15:00

https://fb.me/e/2po0D3B7N  

 

Что: Лекция “Да будет гречка, чтобы не спор: что делать, чтобы получить хороший урожай”

Где: https://fb.me/e/2s5Rypg99

Когда: 17 мая, 17:00

 

Что: Благотворительный концерт Эхонариум (панк-металл) и

Urine Therapy (grindcore)

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub 

Когда: 18 мая, 18:00

https://fb.me/e/1kPvlEGmz  

 

Что: Как угодить бобовым на огороде? Фасоль, зеленый горошек.

Где: https://fb.me/e/3oZG1bheY

Когда: 18 мая, 17:00

 

Что: Разговоры о литературе «Тарас Шевченко с джевелином: канон классики как поле идеологической борьбы».

Где: https://fb.me/e/1JAg7ZEKc

Когда: 18 мая, 19:00 

 

Что: Благотворительный концерт Со’фа & Д@ня Дог.

Где: www.youtube.com/MoreMusicClub 

Когда: 19 мая, 18:00

https://fb.me/e/mfQFaJe7K

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Бесплатные события Одессы 11-15 мая
    Бесплатные события Одессы 11-15 мая

    Пересматривая количество событий можно с уверенностью сказать – Украина живет, Одесса – жива, мы – живы. Держимся и живем дальше, назло и на зависть врагу.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы: бесплатные события 6 – 8 мая
    Афиша Одессы: бесплатные события 6 – 8 мая

    Эти выходные будут очень музыкальными. Но будет несколько событий, которые хочется отметить по отдельности.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша бесплатных событий в Одессе 3 — 5 мая
    Афиша бесплатных событий в Одессе 3 — 5 мая

    Одесса пережила первую «порцию» праздников. С ракетными ударами и потерями. Собираемся с силами, чтобы и дальше противостоять врагу и помогать ВСУ ускорить нашу победу. Как всегда в течение недели – обучающие события, лекции, дискуссии. Живем, боремся, учимся.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Бесплатные события Одессы 29 апреля — 1 мая
    Бесплатные события Одессы 29 апреля — 1 мая

    Кажется, мы все застряли в феврале. И только на календаре меняются надписи: март, апрель, май… Так и в нашей подборке почти не изменяются названия событий – благотворительные концерты, выставки, события. Люди культуры и искусства имеют свой фронт. Давайте их поддерживать, тем самым поддерживать и себя, и благотворительные проекты, которые они инициируют. Итого – победим!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Благотворительный концерт и помощь психолога: афиша бесплатных событий Одессы на 26-28 апреля
    Благотворительный концерт и помощь психолога: афиша бесплатных событий Одессы на 26-28 апреля

    Последняя неделя апреля… На улице теплеет и дни стали почти по летнему длинными. Но, к сожалению, апрель этого года не радует нас, ведь взрывы, сирены, смерти украинцев, это также – апрель 2022. Именно поэтому многие события посвящены психологической поддержке, новым возможностям и изучению истории. Будьте сильными, знающими и устойчивыми. Победа будет за нами!

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить