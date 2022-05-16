Афиша Одессы: бесплатные события 16-19 мая

Еще одна неделя под вoй сирен и тревоги. Но и еще одна неделя ближе к победе. Поэтому держимся, учимся и помогаем ВСУ.
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: Лекция “Выращиваем огурцы, кабачки, арбузы, дыни, тыквы”
Где: https://fb.me/e/1vMFJFcrq
Когда: 16 мая, 17:00
Что: Презентация книги «Война»
Где: Маразлиевская, 7, ВКО
Когда: 17 мая, 15:00
Что: Лекция «Политический террор как неотъемлемая составляющая и характерная черта российского коммунистического режима».
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского,
Когда: 17 мая, 15:00
Что: Лекция “Да будет гречка, чтобы не спор: что делать, чтобы получить хороший урожай”
Где: https://fb.me/e/2s5Rypg99
Когда: 17 мая, 17:00
Что: Благотворительный концерт Эхонариум (панк-металл) и
Urine Therapy (grindcore)
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 18 мая, 18:00
Что: Как угодить бобовым на огороде? Фасоль, зеленый горошек.
Где: https://fb.me/e/3oZG1bheY
Когда: 18 мая, 17:00
Что: Разговоры о литературе «Тарас Шевченко с джевелином: канон классики как поле идеологической борьбы».
Где: https://fb.me/e/1JAg7ZEKc
Когда: 18 мая, 19:00
Что: Благотворительный концерт Со’фа & Д@ня Дог.
Где: www.youtube.com/MoreMusicClub
Когда: 19 мая, 18:00