Афіша безкоштовних подій Одеси 8-10 жовтня

Жовтень запрошує на прогулянкі містом, презентації книг та фестивалі. Багато різнопланових подій, які не варто пропустити!
Що: Виставка хризантем
Де: Французский бульвар «Наш сад»
Коли: 8-10 жовтня, 9:00-19:00
Подробиці тут
Що: Лекція «Родинний альбом»: досвід створення тематичних фото архівів
Де: Онлайн тут
Коли: 8 жовтня, 14:00
Подробиці тут
Що: Юлій Бойко в проєкті «Моя сім’я в історії Одеси»
Де: Маразліївська, 7 , Всесвітній клуб одеситів
Коли: 8 жовтня, 17:00
Подробиці тут
Що: Творчий вечір Black Sea Orchestra
Де: Приморська, 59
Коли: 8 жовтня, 17:00
Подробиці тут
Що: Вело-ролер ніч «Малина»
Де: Куліково поле
Коли: 8 жовтня, 22:00
Подробиці тут
Що: Октоберфест
Де: Парк Горького
Коли: 9-10 жовтня, 11:00-21:00
Подробиці тут
Що: Презентація книги «Сказки бродячих туманов»
Де: Гоголя, 12, Art-Hall
Коли: 9 жовтня, 12:00
Подробиці тут
Що: Лекція «Анімація, з чого почати та як втілити свої мрії»
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 9 жовтня, 16:00
Реєстрація тут
Подробиці тут
Що: Зустріч з письменником Марком Лівіним, співведучим подкасту «Простими словами»
Де: Троїцька, 49/51, Бібліотека Грушевського
Коли: 9 жовтня, 16:00
Подробиці тут
Що: Презентація книги Майї Тульчинської «Балачки навколо шафи»
Де: Пастера, 15, Український театр
Коли: 9 жовтня, 17:00
Подробиці тут
Що: Воркшоп «Швидкий малюнок»
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 9 жовтня, 17:30
Реєстрація тут
Подробиці тут
Що: Показ конкурсних анімаційних стрічок LINOLEUM 2021
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 9 жовтня, 19:00
Реєстрація тут
Подробиці тут
Що: Приморський пробіг
Де: Траса здоров’я
Коли: 10 жовтня, 9:00
Подробиці тут
Що: Тусовка з приводу
Де: Пушкінска, 9, Музей Західного та східного мистецтва
Коли: 10 жовтня, 12:00
Подробиці тут
Що: Показ конкурсних анімаційних стрічок LINOLEUM 2021
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 10 жовтня, 19:00
Реєстрація тут
Подробиці тут.