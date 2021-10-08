Афіша безкоштовних подій Одеси 8-10 жовтня

Жовтень запрошує на прогулянкі містом, презентації книг та фестивалі. Багато різнопланових подій, які не варто пропустити!

Що: Виставка хризантем

Де: Французский бульвар «Наш сад»

Коли: 8-10 жовтня, 9:00-19:00

Подробиці тут

Що: Лекція «Родинний альбом»: досвід створення тематичних фото архівів

Де: Онлайн тут

Коли: 8 жовтня, 14:00

Подробиці тут

Що: Юлій Бойко в проєкті «Моя сім’я в історії Одеси»

Де: Маразліївська, 7 , Всесвітній клуб одеситів

Коли: 8 жовтня, 17:00

Подробиці тут

Що: Творчий вечір Black Sea Orchestra

Де: Приморська, 59

Коли: 8 жовтня, 17:00

Подробиці тут

Що: Вело-ролер ніч «Малина»

Де: Куліково поле

Коли: 8 жовтня, 22:00

Подробиці тут

Що: Октоберфест

Де: Парк Горького

Коли: 9-10 жовтня, 11:00-21:00

Подробиці тут

Що: Презентація книги «Сказки бродячих туманов»

Де: Гоголя, 12, Art-Hall

Коли: 9 жовтня, 12:00

Подробиці тут

Що: Лекція «Анімація, з чого почати та як втілити свої мрії»

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 9 жовтня, 16:00

Реєстрація тут

Подробиці тут

Що: Зустріч з письменником Марком Лівіним, співведучим подкасту «Простими словами»

Де: Троїцька, 49/51, Бібліотека Грушевського

Коли: 9 жовтня, 16:00

Подробиці тут

Що: Презентація книги Майї Тульчинської «Балачки навколо шафи»

Де: Пастера, 15, Український театр

Коли: 9 жовтня, 17:00

Подробиці тут

Що: Воркшоп «Швидкий малюнок»

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 9 жовтня, 17:30

Реєстрація тут

Подробиці тут

Що: Показ конкурсних анімаційних стрічок LINOLEUM 2021

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 9 жовтня, 19:00

Реєстрація тут

Подробиці тут

Що: Приморський пробіг

Де: Траса здоров’я

Коли: 10 жовтня, 9:00

Подробиці тут

Що: Тусовка з приводу

Де: Пушкінска, 9, Музей Західного та східного мистецтва

Коли: 10 жовтня, 12:00

Подробиці тут

Що: Показ конкурсних анімаційних стрічок LINOLEUM 2021

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 10 жовтня, 19:00

Реєстрація тут

Подробиці тут.