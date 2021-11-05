Афіша безкоштовних подій Одеси 5-7 листопада

Теплий листопад запрошує на прогулянки в парки та на море. Сама назва місяця підказує, що на вулиці зараз просто чудова картинка, тож сезон фото в листях у самому розпалі! А ми пропонуємо вам декілька безкоштовних та цікавих подій як на свіжому повітрі так і у затишних майданчиках.