Афіша безкоштовних подій Одеси 5-7 листопада

Теплий листопад запрошує на прогулянки в парки та на море. Сама назва місяця підказує, що на вулиці зараз просто чудова картинка, тож сезон фото в листях у самому розпалі! А ми пропонуємо вам декілька безкоштовних та цікавих подій як на свіжому повітрі так і у затишних майданчиках.
Що: Велопокатушки Поля зрошення
Де: Куликове поле
Коли: 5 листопада, 22:00;
Де: Грецька 1а, Window on America Odesa
Коли: 6 листопада, 15:00;
Що: Зустріч з істориками Сергієм Гуцалюком та Тарасом Гончаруком
Де: Катеринінська, 77, Книгарня-кав’ярня
Коли: 6 листопада, 16:00
Реєстрація тут
Що: Святкування всесвітнього дня чоловіків
Де: Ланжерон
Коли: 7 листопада, 11:00
Що: “Тест-драйв”
Де: Вело магістралі “Центр-Фонтан-Таїрова”
Коли: 7 листопада
Подробицi тут.