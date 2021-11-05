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Афіша безкоштовних подій Одеси 5-7 листопада

Афіша безкоштовних подій Одеси 5-7 листопада

Теплий листопад запрошує на прогулянки в парки та на море. Сама назва місяця підказує, що на вулиці зараз просто чудова картинка, тож сезон фото в листях у самому розпалі! А ми пропонуємо вам декілька безкоштовних та цікавих подій як на свіжому повітрі так і у затишних майданчиках.

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Що: Велопокатушки Поля зрошення

Де: Куликове поле

Коли: 5 листопада, 22:00;

Що: SATURDAY MOVIE CLUB

Де: Грецька 1а, Window on America Odesa

Коли: 6 листопада, 15:00;

Що: Зустріч з істориками Сергієм Гуцалюком та Тарасом Гончаруком

Де: Катеринінська, 77, Книгарня-кав’ярня

Коли: 6 листопада, 16:00

Реєстрація тут

Що: Святкування всесвітнього дня чоловіків

Де: Ланжерон

Коли: 7 листопада, 11:00

Що: “Тест-драйв”

Де: Вело магістралі “Центр-Фонтан-Таїрова”

Коли: 7 листопада

Подробицi тут.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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