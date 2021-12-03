Афіша безкоштовних подій Одеси 3-5 грудня

Зустрічаємо зиму арт-подіями, які проходять не лише в Одесі, а й в Києві. Завдяки новим технологіям ми можемо бути присутніми будь де, наприклад, на фіналі всеукраїнської театральної премії “ГРА”. А ще цими вихідними ви зможете в останнє безкоштовно відвідати простір “Музеон”, який з наступного тижня переїжджає на нове місце. Ну і не пропустіть відкриття цікавих виставок та презентацій книг.
Що: Художня виставка присвячена Петру Лєщенку
Де: Маразліївська, 7, ВКО
Коли: 3 грудня, 17:00
Що: Виставка старовинних фото
Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 3 грудня, 15:00
Що: Лекція “Українське ар-нуво”
Де: Онлайн
Коли: 3 грудня, 20:00
Що: Презентація книги Дмитра Жданова “Трамвайні історії Одеси”
Де: Троїцька 49/51, Бібліотека Грушевського
Коли: 4 грудня, 15:00
Що: Екскурсія виставкою «Споглядаючи мінливий простір»
Де: Леонтовича, 5, Музей Сучасного мистецтва
Коли: 4 грудня, 16:30
Що: Нагородження переможців театральної премії ГРА
Де: тут
Коли: 4 грудня, 19:00
Що: Екскурсія художниці та учасниці експозиції «Споглядаючи мінливий простір» Даші Чечушкової
Де: Леонтовича, 5, Музей Сучасного мистецтва
Коли: 5 грудня, 16:30.