Афіша безкоштовних подій Одеси 3-5 грудня

Зустрічаємо зиму арт-подіями, які проходять не лише в Одесі, а й в Києві. Завдяки новим технологіям ми можемо бути присутніми будь де, наприклад, на фіналі всеукраїнської театральної премії “ГРА”. А ще цими вихідними ви зможете в останнє безкоштовно відвідати простір “Музеон”, який з наступного тижня переїжджає на нове місце. Ну і не пропустіть відкриття цікавих виставок та презентацій книг.