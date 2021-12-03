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Афіша безкоштовних подій Одеси 3-5 грудня

Афіша безкоштовних подій Одеси 3-5 грудня

Зустрічаємо зиму арт-подіями, які проходять не лише в Одесі, а й в Києві. Завдяки новим технологіям ми можемо бути присутніми будь де, наприклад, на фіналі всеукраїнської театральної премії “ГРА”. А ще цими вихідними ви зможете в останнє безкоштовно відвідати простір “Музеон”, який з наступного тижня переїжджає на нове місце. Ну і не пропустіть відкриття цікавих виставок та презентацій книг.

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Що: Художня виставка присвячена Петру Лєщенку

Де: Маразліївська, 7, ВКО

Коли: 3 грудня, 17:00

выставка Петр Лещенко

Що: Виставка старовинних фото

Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва

Коли: 3 грудня, 15:00

 

Що: Лекція “Українське ар-нуво”

Де: Онлайн

Коли: 3 грудня, 20:00

 

Що: Презентація книги Дмитра Жданова “Трамвайні історії Одеси”

Де: Троїцька 49/51, Бібліотека Грушевського

Коли: 4 грудня, 15:00

Презентация книги, анонс

Що: Екскурсія виставкою «Споглядаючи мінливий простір»

Де: Леонтовича, 5, Музей Сучасного мистецтва

Коли: 4 грудня, 16:30

 

Що: Нагородження переможців театральної премії ГРА

Де: тут

Коли: 4 грудня, 19:00

премия ГРА, финал

Що: Екскурсія художниці та учасниці експозиції «Споглядаючи мінливий простір» Даші Чечушкової

Де: Леонтовича, 5, Музей Сучасного мистецтва

Коли: 5 грудня, 16:30.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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