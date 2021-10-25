Афіша безкоштовних подій Одеси 25-28 жовтня

Ви помітили, як швидко минає час. Ось уже і жовтень завершується. Ми пропонуємо вам декілька осінніх подій які проходитимуть онлайн. Все це пізнавальні, освітні проєкти. Ну а в інший час пропонуємо вам просто прогулятися сонячними вулицями та парками, де на вас чекає купа жовтого листя.
Що: ХХІІІ читання пам’яті Флоровського
Де: онлайн
Коли: 25-26 жовтня
Що: Презентація проєкту “Родинний альбом”
Де: онлайн
Коли: 25 жовтня, 16:00
Подробиці тут
Що: Онлайн презентацію проєкту «Легенди одеського лиману”
Де: онлайн
Коли: 27 жовтня, 16:00
Що: Пірнаємо у міфи Сходу: перлина, макове зерня та Пісня Смерті
Де: онлайн
Коли: 28 жовтня, 19:00.
Подробиці тут