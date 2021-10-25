Афіша безкоштовних подій Одеси 25-28 жовтня

Ви помітили, як швидко минає час. Ось уже і жовтень завершується. Ми пропонуємо вам декілька осінніх подій які проходитимуть онлайн. Все це пізнавальні, освітні проєкти. Ну а в інший час пропонуємо вам просто прогулятися сонячними вулицями та парками, де на вас чекає купа жовтого листя.