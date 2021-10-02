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Афіша безкоштовних подій Одеси 2-3 жовтня

Афіша безкоштовних подій Одеси 2-3 жовтня

Сонячно та свіжо! Саме такими будуть перші вихідні жовтня в Одесі. Додамо до них низку цікавих безкоштовних подій – і ви отримуєте ідеальний рецепт гарного настрою та позитивного заряду на весь тиждень.

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Що: Фестиваль сучасного українського театру КУТ 30

Де: Український культурний фонд

Коли: 2-3 жовтня

Подробиці тут

 

Що: Найдлинніша галерея

Де: Буфет на Малому Фонтані

Коли: 2-3 жовтня, 10:00-19:00

Подробиці тут

 

Що: Нічна покатушка ролерів та велосипедистів

Де: пл.10 квітня, парк Перемоги

Коли: 2 жовтня, 20:30

Подробиці тут

 

Що: Odessa Beer Festival

Де: Парк Шевченка, стадіон Чорноморець

Коли: 2-3 вересня, 14:00-23:00

Подробиці тут

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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