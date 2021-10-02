Афіша безкоштовних подій Одеси 2-3 жовтня

Сонячно та свіжо! Саме такими будуть перші вихідні жовтня в Одесі. Додамо до них низку цікавих безкоштовних подій – і ви отримуєте ідеальний рецепт гарного настрою та позитивного заряду на весь тиждень.
Що: Фестиваль сучасного українського театру КУТ 30
Де: Український культурний фонд
Коли: 2-3 жовтня
Подробиці тут
Що: Найдлинніша галерея
Де: Буфет на Малому Фонтані
Коли: 2-3 жовтня, 10:00-19:00
Подробиці тут
Що: Нічна покатушка ролерів та велосипедистів
Де: пл.10 квітня, парк Перемоги
Коли: 2 жовтня, 20:30
Подробиці тут
Де: Парк Шевченка, стадіон Чорноморець
Коли: 2-3 вересня, 14:00-23:00
Подробиці тут