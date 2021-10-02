Афіша безкоштовних подій Одеси 2-3 жовтня

Афиша бесплатных событий Одессы 28 – 30 сентября Чим зайнятися в останній тиждень вересня? Ходити до театру та кіно, на виставки та читати книги. Саме такі події ми і підібрали для вас. Нагадаємо, що всі вони – безкоштовні. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе стартовала «Велосотка» – фоторепортаж Сегодня утром, 25 сентября, в Одессе на Аллее Славы стартовали традиционные велосипедное ралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» и туристический переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы». ПОДРОБНЕЕ