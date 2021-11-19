Афіша безкоштовних подій Одеси 19-21 листопада

Цими вихідними на нас чекає три фестивалі: кінофестиваль французького кіно про вино та театральний фестиваль-премія “ГРА” триватимуть тиждень та пройдуть онлайн. А ось фестиваль пива буде наявним та відбудеться в цю суботу на стадіоні “Чорноморець” в рамках святкування ювілейного оновлення арени. Це значить, що можна буде встигнути і до мистецтва приторкнутися, і випити смачного пива.
Що: Зустріч із письменницєю Анастасією Яковлєвою – Помогаевою
Де: Онлайн
Коли: 19 листопада, 12:00
Що: Кінофестиваль про французьке вино та виноробство
Де: Онлайн
Коли: 20- 28 листопада
Подробицi тут
Що: 10-річчя оновленого стадіону “Чорноморець”
Де: “Чорноморець”
Коли: 20 листопада, 20:00
Що: Пластична вистава “Люди. Тіла Метаморфози”
Де: онлайн
Коли: 20 листопада, 20:00
Що: Акція “Вільні та свободні”
Де: Дюк Де Рішельє
Коли: 21 листопада, 18:00
Що: Vino пластичний театр
Де: тут
Коли: 21 листопада, 20:00.