Новости Одессы и Одесской области

Афіша безкоштовних подій Одеси 19-21 листопада

Афіша безкоштовних подій Одеси 19-21 листопада

Цими вихідними на нас чекає три фестивалі: кінофестиваль французького кіно про вино та театральний фестиваль-премія “ГРА” триватимуть тиждень та пройдуть онлайн. А ось фестиваль пива буде наявним та відбудеться в цю суботу на стадіоні “Чорноморець” в рамках святкування ювілейного оновлення арени. Це значить, що можна буде встигнути і до мистецтва приторкнутися, і випити смачного пива.

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Що: Зустріч із письменницєю Анастасією Яковлєвою – Помогаевою

Де: Онлайн

Коли: 19 листопада, 12:00

 

Що: Кінофестиваль про французьке вино та виноробство

Де: Онлайн

Коли: 20- 28 листопада

Подробицi тут

 

Що: 10-річчя оновленого стадіону “Чорноморець”

Де: “Чорноморець”

Коли: 20 листопада, 20:00

 

Що: Пластична вистава “Люди. Тіла Метаморфози”

Де: онлайн

Коли: 20 листопада, 20:00

 

Що: Акція “Вільні та свободні”

Де: Дюк Де Рішельє

Коли: 21 листопада, 18:00

 

Що: Vino пластичний театр

Де: тут

Коли: 21 листопада, 20:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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