Афіша безкоштовних подій Одеси 19-21 листопада

Цими вихідними на нас чекає три фестивалі: кінофестиваль французького кіно про вино та театральний фестиваль-премія “ГРА” триватимуть тиждень та пройдуть онлайн. А ось фестиваль пива буде наявним та відбудеться в цю суботу на стадіоні “Чорноморець” в рамках святкування ювілейного оновлення арени. Це значить, що можна буде встигнути і до мистецтва приторкнутися, і випити смачного пива.