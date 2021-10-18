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Афіша безкоштовних подій Одеси 18-21 жовтня

Афіша безкоштовних подій Одеси 18-21 жовтня

Одеса та Одеська область в червоній зоні. Але! Ви же пам’ятаєте, якщо організатори івентів щеплені, то вони можуть проводити події та пропускати всіх щеплених відвідувачів (не забудьте взяти із собою відповідний сертифікат, або закачати його у додаток). Робити щеплення, чи ні – вирішувати вам. Головне, щоб ви були здорові фізично. А ми допоможемо бути вам здоровими та щасливими духовно!
Тож слідкуйте за подіями, адже деякі із них можуть бути скасованими або перенесеними на інші дати.

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Що: Олександр Галич “Коли я повернусь”

Де: онлайн

Коли: 19 жовтня, 17:00

Подробиці тут

 

Що: Проєкт Ірини Озаринської “Кібература”

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 21 жовтня, 18:00

Подробиці тут

 

Що: Розмовний французький клуб

Де: Преображенська, 34, Пасаж, кафе Pierre — La Sweet Boutique

Коли: 21 жовтня, 18:00

Умова участі – замовлення напою

Подробиці тут

 

Що: Лекція: Творчість Поля Сезана

Де: Канатна, 79, Кафе Катакомби

Коли: 21 жовтня, 18:30

free donation

Подробиці тут.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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