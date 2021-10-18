Одеса та Одеська область в червоній зоні. Але! Ви же пам’ятаєте, якщо організатори івентів щеплені, то вони можуть проводити події та пропускати всіх щеплених відвідувачів (не забудьте взяти із собою відповідний сертифікат, або закачати його у додаток). Робити щеплення, чи ні – вирішувати вам. Головне, щоб ви були здорові фізично. А ми допоможемо бути вам здоровими та щасливими духовно!
Тож слідкуйте за подіями, адже деякі із них можуть бути скасованими або перенесеними на інші дати.
Що: Олександр Галич “Коли я повернусь”
Де: онлайн
Коли: 19 жовтня, 17:00
Подробиці тут
Що: Проєкт Ірини Озаринської “Кібература”
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 21 жовтня, 18:00
Подробиці тут
Що: Розмовний французький клуб
Де: Преображенська, 34, Пасаж, кафе Pierre — La Sweet Boutique
Коли: 21 жовтня, 18:00
Умова участі – замовлення напою
Подробиці тут
Що: Лекція: Творчість Поля Сезана
Де: Канатна, 79, Кафе Катакомби
Коли: 21 жовтня, 18:30
free donation
Подробиці тут.