Одеса та Одеська область в червоній зоні. Але! Ви же пам’ятаєте, якщо організатори івентів щеплені, то вони можуть проводити події та пропускати всіх щеплених відвідувачів (не забудьте взяти із собою відповідний сертифікат, або закачати його у додаток). Робити щеплення, чи ні – вирішувати вам. Головне, щоб ви були здорові фізично. А ми допоможемо бути вам здоровими та щасливими духовно!

Тож слідкуйте за подіями, адже деякі із них можуть бути скасованими або перенесеними на інші дати.