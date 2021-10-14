Новости Одессы и Одесской области

Афіша безкоштовних подій Одеси 14-17 жовтня

Афіша безкоштовних подій Одеси 14-17 жовтня

Сьогодні ми дещо змінили графік виходу нашої афіши, адже попереду чотири вихідних дні! Зробимо їх насиченими задоволеннями духовними та фізичними!

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Що: Ярмарка “Щедрая осень”

Де: Стадион Черноморец

Коли: 14 жовтня, 12:00-20:00

Подробиці тут

 

Що: Презентація книги віршів Олександра Ройтбурда

Де: Софієвська, 5а, Художній музей

Коли: 14 жовтня, 15:00

Подробиці тут

 

Що: Розмовний французький клуб

Де: Преображенська, 34, Пасаж, кафе Pierre – La Sweet Boutique

Коли: 14 жовтня, 18:00

Умова участі – замовлення напою

Подробиці тут

 

Що: Он-лайн трансляція опери “Міф”

Де: Онлайн

Коли: 14 жовтня, 19:00

 

Що: Виставка “Леся Українка. Виставка до ювілею”

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 15 жовтня, 15:00

Подробиці тут

 

Що: Презентація книги “Спогади про Олександра Ройтбурда”

Де: Троїцька, 49/51, Бібліотека Грушевського

Коли: 15 жовтня, 15:00

Подробиці тут

 

Що: Кулінарні зв’язки України та США.Як об’єднує їжа

Де: Онлайн

Коли: 15 жовтня,18:00

Подробиці тут

 

Що: Відкриття виставки Сани Шахмурадової “Міф про молодий місяць”

Де: Леонтовича, 5-а, Музей сучасного мистецтва

Коли: 15 жовтня, 19:00

Подробиці тут

 

Що: Сирфест

Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва

Коли: 16 жовтня, 12:00-18:00

 

Що: Концерт органної музики

Де: Катеринінська, 33 Римо-католицький собор

Коли: 16 жовтня, 14:00

Free donation

Подробиці тут

 

Що: Відкриття виставки до Дня народження Олександра Ройтбурда

Де: Софіївська, 5, Художній музей

Коли: 16 жовтня

Подробиці тут

 

Що: Літературно-музичний вечір «Осінній ноктюрн»

Де: Пастера, 13, Наукова бібліотека

Коли: 16 жовтня, 16:00

Подробиці тут

 

Що: Вечір літературних метафор

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 16 жовтня, 16:00

Реєстрація тут

 

Що: Читка п’єси “Бабуля та дідуля займаються с…ксом”18+

Де: Троїцька, 49/51, Бібліотека Грушевського

Коли: 17 жовтня, 15:45

Подробиці тут

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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