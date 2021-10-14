Афіша безкоштовних подій Одеси 14-17 жовтня

Три дні – і на нас чекають вихідні, довші за робочі дні. Отже і подій цього тижня буде небагато, але можна відвідати ті виставки, на які ви ще не встигли сходити. Отже не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні! Гарного вам настрою та погоди!

ПОДРОБНЕЕ