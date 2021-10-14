Афіша безкоштовних подій Одеси 14-17 жовтня

Сьогодні ми дещо змінили графік виходу нашої афіши, адже попереду чотири вихідних дні! Зробимо їх насиченими задоволеннями духовними та фізичними!
Що: Ярмарка “Щедрая осень”
Де: Стадион Черноморец
Коли: 14 жовтня, 12:00-20:00
Подробиці тут
Що: Презентація книги віршів Олександра Ройтбурда
Де: Софієвська, 5а, Художній музей
Коли: 14 жовтня, 15:00
Подробиці тут
Що: Розмовний французький клуб
Де: Преображенська, 34, Пасаж, кафе Pierre – La Sweet Boutique
Коли: 14 жовтня, 18:00
Умова участі – замовлення напою
Подробиці тут
Що: Он-лайн трансляція опери “Міф”
Де: Онлайн
Коли: 14 жовтня, 19:00
Що: Виставка “Леся Українка. Виставка до ювілею”
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 15 жовтня, 15:00
Подробиці тут
Що: Презентація книги “Спогади про Олександра Ройтбурда”
Де: Троїцька, 49/51, Бібліотека Грушевського
Коли: 15 жовтня, 15:00
Подробиці тут
Що: Кулінарні зв’язки України та США.Як об’єднує їжа
Де: Онлайн
Коли: 15 жовтня,18:00
Подробиці тут
Що: Відкриття виставки Сани Шахмурадової “Міф про молодий місяць”
Де: Леонтовича, 5-а, Музей сучасного мистецтва
Коли: 15 жовтня, 19:00
Подробиці тут
Що: Сирфест
Де: Леонтовича, 5, Музей сучасного мистецтва
Коли: 16 жовтня, 12:00-18:00
Що: Концерт органної музики
Де: Катеринінська, 33 Римо-католицький собор
Коли: 16 жовтня, 14:00
Free donation
Подробиці тут
Що: Відкриття виставки до Дня народження Олександра Ройтбурда
Де: Софіївська, 5, Художній музей
Коли: 16 жовтня
Подробиці тут
Що: Літературно-музичний вечір «Осінній ноктюрн»
Де: Пастера, 13, Наукова бібліотека
Коли: 16 жовтня, 16:00
Подробиці тут
Що: Вечір літературних метафор
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 16 жовтня, 16:00
Реєстрація тут
Що: Читка п’єси “Бабуля та дідуля займаються с…ксом”18+
Де: Троїцька, 49/51, Бібліотека Грушевського
Коли: 17 жовтня, 15:45
Подробиці тут