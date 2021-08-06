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Афіша безкоштовних подій міста 6-8 серпня

Афіша безкоштовних подій міста 6-8 серпня

Ці вихідні в Одесі проходять під знаком книги. Безліч презентацій, зустрічей із авторами, перформансів, концертів та автограф-сесій на фестивалі «Зелена хвиля». Але не пропустіть відкриття виставок. Ви же пам’ятаєте, що вхід на відкриття виставок – вільний, а далі – платний. Тож плануйте свій час, тим більше, що погода буде не зовсім пляжною.

Що: Фестиваль «Зелена хвиля»

Де: Парк Шевченка

Коли: 6–8 серпня, 11:00-21:00

Подробиці тут

 

Що: Виставка плакату

Де: Торгова, 2, Виставкова зала ОООНСХУ

Коли: 6 серпня, 17:00

 

Що: Презентація книги Тамари Горіхи

Де: Троїцька 49/51, бібліотека Грушевського

Коли: 6 серпня, 17:30

Подробиці тут

 

Що: Відкриття виставки гобеленів: Із забуття в незкінеченність

Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва

Коли: 7 серпня, 16:00

Подробиці тут

 

Що: Відкриття виставки «Коллаж Пассаж»

Де: Пассаж, галерея, 202

Коли: 7 серпня, 16:00

Подробиці тут

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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