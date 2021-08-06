Афіша безкоштовних подій міста 6-8 серпня

Ці вихідні в Одесі проходять під знаком книги. Безліч презентацій, зустрічей із авторами, перформансів, концертів та автограф-сесій на фестивалі «Зелена хвиля». Але не пропустіть відкриття виставок. Ви же пам’ятаєте, що вхід на відкриття виставок – вільний, а далі – платний. Тож плануйте свій час, тим більше, що погода буде не зовсім пляжною.
Що: Фестиваль «Зелена хвиля»
Де: Парк Шевченка
Коли: 6–8 серпня, 11:00-21:00
Подробиці тут
Що: Виставка плакату
Де: Торгова, 2, Виставкова зала ОООНСХУ
Коли: 6 серпня, 17:00
Що: Презентація книги Тамари Горіхи
Де: Троїцька 49/51, бібліотека Грушевського
Коли: 6 серпня, 17:30
Подробиці тут
Що: Відкриття виставки гобеленів: Із забуття в незкінеченність
Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 7 серпня, 16:00
Подробиці тут
Що: Відкриття виставки «Коллаж Пассаж»
Де: Пассаж, галерея, 202
Коли: 7 серпня, 16:00
Подробиці тут